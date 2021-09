Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo unico modo per soluzione e ridurre tensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Borrell, il dialogo facilitato dall'Ue "continua a essere l'unica piattaforma per affrontare e risolvere tutte le questioni aperte tra le parti, comprese quelle relative alla libertà di movimento e alle targhe, e invito vivamente il Kosovo e la Serbia a utilizzarlo". "Entrambi i capo negoziatori che verranno a Bruxelles nei prossimi giorni rappresentano un primo passo positivo. È fondamentale che vengano con un mandato per discutere la via da seguire e trovare soluzioni sostenibili che siano nell'interesse dei cittadini", ha chiarito l'Alto rappresentante. "Ripetiamo che ci aspettiamo che sia il Kosovo che la Serbia tornino a promuovere un ambiente favorevole alla riconciliazione, alla stabilità regionale e alla cooperazione a beneficio dei loro cittadini. Ciò è fondamentale per raggiungere un accordo globale e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle loro relazioni, necessario affinché entrambi possano avanzare sui rispettivi percorsi europei", ha proseguito. "Sono in stretto contatto con il segretario generale della Nato (Jens Stoltenberg), che ringrazio per l'eccellente cooperazione tra Kfor ed Eulex. La Kfor svolge un ruolo chiave nel sostenere la stabilità regionale nei Balcani occidentali", ha concluso. (segue) (Alt)