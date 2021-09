Kosovo-Serbia: premier Kurti, dialogo unico modo per soluzione e ridurre tensioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario generale delle Nato, Jens Stoltenberg, ha intrattenuto ieri una conversazione telefonica con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. A entrambi, Stoltenberg ha espresso la "necessità di ridurre l'escalation nel nord del Kosovo" in seguito agli episodi di tensione avvenuti dopo l'introduzione di nuove regole sulle targhe automobilistiche da parte dal governo di Pristina. Per il segretario generale della Nato, "è vitale che sia Belgrado che Pristina mostrino moderazione e tornino al dialogo". "Il mandato della missione Nato Kfor resta quello di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutti", ha aggiunto. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha fatto appello a "ridurre l'escalation, compreso il ritiro delle unità speciali di polizia e delle barricate e continuare i negoziati sulla proposta dell'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak" con un tweet nella serata di sabato. (segue) (Alt)