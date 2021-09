© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama si trova oggi in visita in Kosovo, dove è stato ricevuto dall'omologo Albin Kurti in piazza Skanderbeg a Pristina. Dopo il colloquio bilaterale i due primi ministri terranno una conferenza stampa congiunta. La visita di Rama a Pristina è la prima all'estero per il premier albanese dopo aver ottenuto nei giorni scorsi la fiducia del Parlamento per guidare il terzo governo. (Alt)