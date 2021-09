Kosovo: premier Kurti, nessuna informazione su dispiegamento Kfor nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha avuto un colloquio con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici. Parlando dopo l'incontro, il premier Kurti ha detto di non aver alcuna informazione sul dispiegamento dei militari della Kfor nel Nord del Kosovo. "Siamo in costante comunicazione con le istituzioni internazionali in Kosovo", ha assicurato Kurti precisando che le unità speciali della polizia kosovara (Rosu) non sono a Bernjak e Jarinje per "godere di questa situazione" ma perché "in servizio per proteggere i nostri valichi di frontiera e la polizia di frontiera". Il premier kosovaro ha detto di aver informazioni secondo cui senza il dispiegamento della Rosu la polizia di frontiera sarebbe stata sottoposta a minacce serie. "Le strade nazionali che portano a Jarinje e Bernjak non sono state bloccate solamente dai trattori e dalle persone ma anche da ruspe. E queste ruspe certamente non sono là solo per bloccare le strade ma anche per attaccare la polizia di frontiera qualora venisse lasciata da sola", ha dichiarato Kurti.(Alt)