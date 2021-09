Serbia-Kosovo: veicoli blindati dell'esercito serbo vicino a Jarinje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni militari dell'esercito serbo si sono schierati con quattro veicoli corazzati a due chilometri dal valico di Jarinje con il Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", i veicoli sono posizionati da stamane vicino alla strada principale Raska-Kosovska Mitrovica, non lontano da Jarinje. Non sono invece stati avvistati gli elicotteri e i velivoli dell'esercito serbo che nei giorni scorsi avevano sorvolato l'area. La presenza militare nel sud della Serbia è in risposta, secondo le autorità di Belgrado, alla presenza delle forze speciali kosovare (Rosu), dislocate in quella zona per verificare il rispetto delle nuove regole di Pristina riguardanti le targhe automobilistiche. (Seb)