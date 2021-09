Kosovo-Italia: Antonello De Riu nuovo ambasciatore a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Antonello De Riu come nuovo ambasciatore d'Italia in Kosovo. Lo riferisce il ministero degli Esteri tramite una nota. "Sono onorato dell'opportunità di servire l'Italia in un Paese che ci vede tradizionalmente impegnati a sostenere il rafforzamento delle sue istituzioni democratiche lungo il sentiero della sua ineluttabile integrazione europea", ha dichiarato l'ambasciatore De Riu secondo quanto riportato dalla Farnesina su Twitter. Antonello De Riu nasce a Chieti il 29 luglio 1968 e consegue la laurea in Scienze politiche presso l’Università di Roma nel 1992. Entra in carriera diplomatica nel 1995 e presta servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Nel 2000 parte per la sua prima missione all’estero presso l’ambasciata d’Italia a Teheran, Iran, con funzioni di segretario commerciale, e vi resta fino al 2004, anno in cui assume presso l’ambasciata d’Italia a Seoul, Repubblica di Corea. Nel 2007 torna alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina, per poi prendere servizio all’ambasciata d’Italia a Tunisi nel 2010. Dal 2014 è console generale d’Italia ad Hong Kong. Nel 2018 fa rientro a Roma per prestare servizio alla Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, dove riveste il ruolo di Capo ufficio internazionalizzazione delle autonomie territoriali, turismo e sport. Dal 27 settembre 2021 è Ambasciatore d’Italia a Pristina, Kosovo. Nel 2005 è stato nominato Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica. (Com)