Libia: il governo di Tripoli approva aumento salari e annuncia progetti a lungo termine

- Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) del premier ad interim Abdulhamid Dabaiba non soltanto non si è dimesso dopo il voto di sfiducia del Parlamento di Tobruk della scorsa settimana, ma ha approvato stasera una serie di importanti decisioni nella settima riunione del Consiglio dei ministri. In un comunicato stampa, l’esecutivo libico nominato dal Foro di dialogo politico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu) per traghettare il Paese nordafricano alle elezioni fissate per il 24 dicembre 2021, ha informato di aver disposto diversi progetti di medio-lungo termine, come ad esempio “la realizzazione della prima raffineria nel giacimento di El Sharara”, principale sito ad olio della Libia meridionale, oltre alla “realizzazione di un impianto per fabbricare bombole di gas da cucina”. Non solo. Il governo ha approvato anche una misura che sarà molto apprezzata in vista della campagna elettorale, come “l'innalzamento dell'indennità per alcuni lavoratori (...) da 600 a 700 dinari al mese”. (segue) (Lit)