Turismo: Garavaglia, in estate 2021 +29 per cento presenze in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate in Italia ha registrato un "+29 per cento di presenze turistiche" rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in collegamento con il convegno Grand(Tour)ismo Italia, organizzato in occasione della Giornata mondiale del turismo anticipando gli ultimi dati dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) sulle presenze turistiche nell’estate 2021. "Numeri che ci fanno essere più sereni", ha commentato il ministro. (Rin)