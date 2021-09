Cile: governo annuncia fine stato di eccezione a partire dal 1 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha puntualizzato ad ogni modo che "è di vitale importanza che tutti siamo pienamente coscienti che la pandemia del coronavirus non è finita e che pertanto bisogna continuare a proteggere la salute e la vita adottando le misure di prevenzione in termini di igiene, uso delle maschere, distanziamento sociale, e ventilazione degli ambienti". Con la fine dello stato di eccezione decretato il 18 marzo del 2020, cessa anche l'obbligo del coprifuoco tuttora vigente dalla 24 alle 05 del mattino. Rimane in vigore il green pass che permette la piena mobilità alle persone vaccinate con le due dosi, ad oggi oltre il 90 per cento della popolazione obiettivo. Dall'inizio della pandemia il Cile ha registrato 1.652.364 contagi e 37.445 decessi. (segue) (Abu)