Imprese: Generali, Cda vota a maggioranza per lista board

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato a maggioranza la procedura per la presentazione della lista per il prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione uscente, procedura ovviamente suscettibile di eventuali adeguamenti che fossero richiesti dalle Autorità di Vigilanza. Tale procedura - si legge in una nota di Generali - è consultabile sul sito della Compagnia. Nel corso della riunione, il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle conclusioni della riunione del 14 settembre 2021 dei consiglieri non esecutivi, comunicate al mercato all’esito di detta riunione. (Com)