Lavoro: Sbarra (Cisl), incontro positivo con governo, sicurezza banco di prova per risorse Pnrr su obiettivi comuni

- "È stato un incontro importante, in cui abbiamo rievocato i dati di una guerra silenziosa: quella che ogni anno fa più di mille morti nei siti produttivi. L’anno scorso oltre 1.500: un numero spaventoso se si pensa quanto poco si è lavorato”. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra al termine dell’incontro con il governo. "È uno scenario indegno di un paese che si dice 'fondato sul lavoro'. Al governo abbiamo detto che serve subito un intervento urgente, anche con un decreto legge, che metta in campo provvedimenti attesi da tempo. Vanno aumentati i controlli assumendo nuovi ispettori e medici del lavoro: i 2.300 nuovi reclutamenti deliberati da tempo ancora non sono stati assunti oltre che essere ampiamente insufficienti. Va migliorato il coordinamento tra i vari soggetti della 'filiera' sicurezza: governo, Regioni, Asl. Inl, Inail devono saper parlare, incrociare i dati, monitorare le specificità dei territori, far nascere una banca dati nazionale. Abbiamo chiesto l’adozione di una 'patente a punti' da collegare all’applicazione reale dei Contratti, ai criteri di accesso alle provvidenze pubbliche e alle gare d’appalto. Sono poi da rafforzare gli interventi di prevenzione e formazione con forti investimenti nazionali in coordinamento con le Regioni. Va potenziato il ruolo di controllo delle rappresentanze aziendali o territoriali dei lavoratori. Nessuna azienda deve restare senza investimenti sulla sicurezza a cominciare dalla presenza del medico competente", ha aggiunto Sbarra. (segue) (Rin)