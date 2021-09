Mobilità: Campidoglio, incontrata ditta del trasporto per persone disabili, arretrati a lavoratori pagati venerdì scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso l'ulteriore incontro tra i Dipartimenti di Roma Capitale alla Mobilità e ai Servizi educativi e scolastici e la ditta che gestisce in appalto il servizio di trasporto per alunni e adulti con disabilità. "L'azienda ha confermato di aver erogato gli ultimi stipendi in arretrato del personale venerdì scorso e ha garantito la regolarità dei servizi per i prossimi giorni", si legge in una nota del Campidoglio. "Nelle scorse settimane - spiega - sono stati avviati dall'Amministrazione una serie di incontri che venerdì scorso avevano portato alla risoluzione dei ritardi nel pagamento degli stipendi denunciati dai lavoratori e alcuni disservizi segnalati dai cittadini. Oggi è stato necessario incontrare nuovamente la ditta perché questa mattina il servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità ha registrato un anomalo incremento dei disservizi, che la ditta ha giustificato in una imprevedibile mancanza di personale: sono stati infatti rilevati in malattia 44 autisti, a fronte di una media giornaliera di 8. La ditta, come da affidamento dei servizi in base all'assenza media, dispone di una organizzazione per le sostituzioni giornaliere che arriva fino a 12 unità, ha comunque garantito le ulteriori sostituzioni necessarie a svolgere i vari servizi dalla giornata di domani. L'Amministrazione ha inoltre verificato che le assicurazioni dei veicoli sono regolarmente in essere, nello specifico fino a fine anno, e la ditta ha dichiarato di aver consegnato regolarmente i buoni carburante necessari. In merito ai servizi per persone con disabilità non afferenti al trasporto scolastico, non sono state registrate disfunzioni sul trasporto delle singole persone. Nelle ultime due settimane, sono invece state raccolte segnalazioni di disservizi sul trasporto collettivo, nello specifico in 12 corse sulle 260 programmate, in cui si sono verificati dei ritardi dovuti a difficoltà che l'azienda ha confermato di aver risolto. Il monitoraggio sulla qualità del trasporto offerto ai cittadini e sulla situazione del personale impiegato nel sevizio proseguirà costantemente".(Com)