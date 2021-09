Governo: Capone (Ugl), indispensabile coinvolgere parti sociali per rilanciare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura al dialogo con i sindacati manifestata dal presidente Mario Draghi "non può rimanere sulla carta ma deve tradursi in fatti concreti. E' prioritario, dunque, avviare una seria discussione fra governo e la pluralità delle parti sociali in vista della prossima legge di Bilancio. In tal senso, è opportuno un confronto sui contenuti a partire da una riforma del sistema pensionistico che preveda la possibilità di un'uscita anticipata dal mondo del lavoro". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito al dialogo fra governo e sindacati. "Urge altresì - ha aggiunto - un dibattito sulla riforma del fisco che liberi lavoratori e imprese dal carico insostenibile delle tasse e immetta liquidità nell'economia reale. Flat tax e taglio del cuneo fiscale, a nostro avviso, rappresentano i due pilastri sui quali rifondare l'attuale sistema tributario. Il tema centrale della sicurezza sul lavoro non può essere affrontato in maniera disgiunta rispetto al dibattito sulla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro. In proposito, chiediamo che venga rafforzato l'attuale sistema di controlli attraverso l'unificazione degli enti preposti e il coordinamento delle banche dati. Parallelamente, occorre investire ingenti risorse a sostegno della formazione e della riqualificazione professionale dei lavoratori. Auspichiamo, infine - ha concluso Capone -, un reale coinvolgimento delle parti sociali sull'attuazione del Pnrr nella prospettiva di condividere una roadmap degli interventi e definire nuove politiche industriali in grado di rilanciare l'occupazione nel nostro Paese".(Rin)