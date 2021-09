Lega: Salvini, nella vita si può sbagliare, amicizia non è parola da scrivere su Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me l'amicizia, la lealtà e la generosità, la solidarietà non sono parole da scrivere su Instagram la sera prima di addormentarsi. Nella vita si può sbagliare, si sbaglia anche 20 volte al giorno, le persone per bene in buona fede sbagliano". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel giorno della notizia del caso Morisi, intervenendo alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega, nel quartiere milanese di Niguarda. "Si sbaglia, ma l'importante, quando si è sbagliato, è capire dove si è sbagliato e avere la forza, l'orgoglio e l'umiltà di rialzarsi in piedi, perché dopo ogni caduta c'è una nuova avventura e dopo il temporale torna sempre il sereno", ha concluso. (Rem)