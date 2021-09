Libia: il governo di Tripoli approva aumento salari e annuncia progetti a lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista delle decisioni figura anche l’approvazione di un appalto per realizzare “un progetto per riabilitare il sistema fognario e il drenaggio dell'acqua piovana per otto stazioni di pompaggio e pompaggio” nelle città di Zuwara, Al Jameel e Raqdalin. Si segnala, inoltre, il via libera a un appalto per la realizzazione di un “data center secondo gli standard internazionali” e l’annullamento di un contratto tra il ministero dei Trasporti e la Royal Hasconiq Global Advisory sullo studio e la progettazione del progetto del porto commerciale di Sirte. Luce verde al progetto per istituire la Grande Moschea della città di Bani Walid. Il governo ha approvato anche il verbale della riunione dell’undecimo Alto comitato misto libico-egiziano recentemente tenuto al Cairo, in cui sono stati firmati decine di accordi tra memorandum d'intesa e contratti operativi. Il Consiglio dei ministri ha inoltre deciso di adottare “i risultati del follow-up per la risoluzione della situazione degli sfollati interni ed esterni”. (Lit)