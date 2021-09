Lavoro: Sbarra (Cisl), incontro positivo con governo, sicurezza banco di prova per risorse Pnrr su obiettivi comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna promuovere la ricerca e le tecnologie dedicate a questa emergenza sociale, sapendo che ecosistemi sicuri sono anche più produttivi. Crediamo sia importante inserire nei programmi scolastici la materia della salute e della sicurezza e promuovere una grande campagna di diffusione e informazione nei luoghi di lavoro. La sicurezza può essere il primo banco di prova di un complessivo Accordo che orienti le risorse del Pnrr su obiettivi comuni definendo a tale scopo subito il Protocollo di partenariato economico e sociale per accompagnare in modo partecipato nella dimensione nazionale e regionale la fase di attuazione. Abbiamo posto inoltre la necessità di un confronto sulla prossima legge di bilancio per discutere di investimenti su infrastrutture, innovazione, transizione ambientale ed energetica, politica industriale, mezzogiorno, non autosufficienza, rinnovo contratti pubblico impiego e per il cammino delle riforme: fisco, pensioni, ammortizzatori, politiche attive. Per questo abbiamo chiesto ad horas un cronoprogramma che definisca un percorso pienamente concertato", ha continuato il segretario Cisl per poi concludere: "Il governo si è impegnato da subito a mettere in campo misure urgenti sul tema salute e sicurezza riconoscendo la necessità di una strategia nazionale di contrasto agli incidenti nei luoghi di lavoro: accelerare le procedure di reclutamento e assunzione di 2.300 ispettori; realizzare una banca dati unica; investimenti sulla prevenzione e formazione per sostenere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; prevedere la sospensione delle attività economiche in presenza di gravi violazioni sulle materie di sicurezza. Disponibilità del governo alla costruzione del protocollo di partenariato su Pnrr ed un impegno per discutere nel merito delle riforme ed anche nei contenuti della legge di stabilità". (Rin)