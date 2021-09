© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sarà impegnato in una visita al Mercato Tuscolano III e sulla via Tuscolana insieme al candidato presidente del centrosinistra per il VII Municipio Francesco Laddaga. (ore 10)- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà a un incontro con Ance- Acer (Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia).Roma, sede dell’Associazione nazionale costruttori edili, via Guattani 16 (ore 17)- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà, assieme a Walter Veltroni, ad un dibattito su Roma Capitale all’interno del Festival delle Città organizzato da Ali (Autonomie locali italiane). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Serena Bortone.Roma, complesso del Pio Sodalizio dei Piceni (ore 19) (segue) (Rer)