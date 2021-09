Roma 2021: Raggi, durante pandemia ero tra gente, altri candidati su poltrone in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi compiaccio che Calenda da 300 giorni giri Roma, io ci vivo da 40 anni, quando c'era la pandemia ero in mezzo alla gente, lui e altri candidati erano sulle loro poltron. Abbiamo bisogno di continuità e per questo chiedo di essere riconfermata con tre grandi driver, il Giubileo, il Pnrr ed Expo 2030, mi rivolgo alle donne e ai giovani, non facciamoci scippare il futuro da chi si candida e non ha fatto niente per Roma finora". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, nel corso del confronto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. (Rer)