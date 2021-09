Torino 2021: Conte chiude al Pd, "nessun accordo al ballottaggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi avevamo la possibilità di fare un’alleanza, ci siamo seduti al tavolo con grande disponibilità per valutare, avevamo trovato un candidato autorevolissimo: il Pd ha fatto un’altra scelta, si assuma tutte le responsabilità”. Giuseppe Conte, leader del M5s, in visita questa sera a Torino per sostenere la candidatura di Valentina Sganga in vista delle amministrative del 3-4 ottobre, sembra chiudere alla possibilità di un accordo con il Pd in vista del ballottaggio: “Non è che i cittadini sono dei pacchi postali che spostiamo da una parte all’altra” ha ribadito Conte. (Rpi)