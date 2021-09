Ue: Amendola, è positivo che tutti in Europa guardino a leadership italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che tutti guardino in Europa alla leadership italiana non è un fatto negativo: la leadership si conquista non solo difendendo l’interesse nazionale ma avendo una visione di quello che è il comune interesse europeo. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. “Come italiani dobbiamo essere contenti” visto che spesso “siamo dei bravissimi critici” del Paese, ha detto Amendola. Sul “comune interesse europeo”, prosegue, “Mario Draghi lo ha già dimostrato in altri ruoli”. “L’Italia deve continuare a fare bene ciò che abbiamo già iniziato a fare con il Next generation Eu e a continuare ad avere una leadership europeista solida”, ha aggiunto Amendola. (Res)