Governo: Amendola, nei prossimi mesi concentrarsi su temi concreti

- Nei prossimi mesi, piuttosto che concentrarsi sull’elezione del presidente della Repubblica, bisogna concentrarsi sui temi concerti, dalla legge di bilancio al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. “Sono lontanissimo dai pronostici” sul futuro del presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto Amendola. “Abbiamo nei prossimi mesi sfide importantissime: la legge di bilancio, l’attuazione del Pnrr, e solo dopo si discuterà del presidente della Repubblica. Io mi auguro che nei prossimi tre mesi ci si concentri su degli obiettivi iniziali che avremo il prossimo dicembre, ovvero la prima tranche di 24 miliardi del Next Generation Eu, e utilizzerei questi mesi, piuttosto che per iperboli sul futuro, per concentrarsi sulla realtà”, ha detto il sottosegretario. (Res)