Ue: Amendola, il motore delle prossime settimane è il Next Generation Eu

- Il motore delle prossime settimane è il Next Generation Eu: attuarlo deve unire come missione nazionale qui in Italia. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. “È la vera scommessa che abbiamo fatto tutti assieme. Sospensione non se ne può avere - come ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi –, ora serve velocità”, ha detto Amendola. “Quest’anno abbiamo tanti temi sul tavolo negoziale europeo come il Patto di stabilità e il Green deal europeo, con temi delicati come energia e industria e riqualificazione di stili di vita e consumi che sono decisivi”, ha aggiunto il sottosegretario, secondo cui, quindi, “il motore europeo è già caldo”. (Res)