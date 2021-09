Governo: Acadi, auguri di buon lavoro a nuovo sottosegretario al Gioco pubblico, Freni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro a Federico Freni, appena nominato tramite decreto come sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze. Freni assume anche la delega al settore del Gioco pubblico, che rappresenta un comparto fondamentale per l'economia del nostro Paese. Si tratta, infatti, di un settore che coinvolge in Italia circa 75 mila imprese e oltre 150 mila lavoratori più l'indotto". Lo comunica una nota dell'Associazione Concessionari di giochi pubblici (Acadi). "Con le riaperture e la ripartenza economica, il gioco pubblico si prepara ad affrontare sfide cruciali che necessitano di una solida e costante interlocuzione con le istituzioni. In quest'ottica siamo certi che Freni rappresenti una scelta di alto profilo e che sia una figura autorevole in grado di costruire un rapporto sano e di prospettiva, nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni", conclude Acadi.(Com)