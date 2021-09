© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mille agenti di polizia locale in più da assumere con un concorso straordinario, di questo ha bisogno Milano. Se ci date una mano riportiamo i vigili di quartiere in tutta la città, non solo in centro, non solo a fare multe". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega, nel quartiere milanese di Niguarda. (Rem)