Germania: Amendola, da elezioni emerge scelta verso partiti europeisti

- In Germania è finita l’epoca di Angela Merkel ma il risultato delle elezioni di ieri ha misurato la scelta politica post pandemia di Covid-19: a vincere sono stati tutti partiti europeisti. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. È finita un’epoca quella di Merkel, con grandi scelte che ha dovuto fare la Germania, critiche ma decisive. Onore alla cancelliera”, ha detto Amendola. “Credo che per il rilancio della Germania e dell’Europa post Covid serva meno populismo e più pragmatismo: il messaggio che viene dalla Germania è che l’Europa deve continuare a sanare” alcune fratture sorte in questa fase difficile, ha detto Amendola.(Res)