Francia: Lavoro, premier Castex presenta piano per migliorare la formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Jean Castex ha presentato oggi a Chatellerault (centro-ovest) un piano da 1,4 miliardi di euro destinato a migliorare la formazione dei lavoratori e dei disoccupati tra il 2021 e il 2022. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", 900 milioni saranno impiegati entro la fine dell'anno, mentre gli altri 500 milioni saranno usati nel 2022. "L'obiettivo è chiaro: formare 1,4 milioni di richiedenti impiego nel 2022", ha detto Castex. Il capo del governo ha poi confermato per il primo ottobre del 2021 l'entrata in vigore della riforma dell'indennità di disoccupazione. "Crediamo fermamente che questa riforma permetterà di lottare contro i contratti corti pagati in modo inadatto attraverso l'indennità di disoccupazione", ha detto il premier.(Frp)