Germania: Amendola, sorpreso da rimonta di Scholz, osserveremo negoziati governo

- È sorprendete la rimonta del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e del suo candidato, Olaf Scholz. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Zapping”. “Sono rimasto colpito”, ha detto Amendola che, successivamente, parlando del voto di ieri ricorda come “il sistema delle famiglie politiche tedesche era uscito indebolito nelle ultime tornate politiche. Nacque un altro partito come la destra di Alternativa per la Germaia (AfD), mentre oggi escono in continuità con un periodo che ha portato alla fine dell’era di Merkel”. “Come governo italiano guadiamo con molto rispetto ai negoziati e alla formazione del governo. L’ultima volta per costruire la coalizione ci vollero sei mesi. L’indirizzo maggioritario di queste elezioni è l’europeismo, con un conseguente rigetto del populismo, un male che si aggirava in Europa e che non portava a niente”, ha spiegato il sottosegretario.(Res)