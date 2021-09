© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un incontro positivo per alcuni punti presi stasera ed anche perché per il metodo, perché si è scelto un percorso per prendere le decisioni". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.(Rin)