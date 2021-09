Lavoro: Bombardieri (Uil), contro incidenti ok governo a banca dati e nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo parlato dei temi della sicurezza sul lavoro: abbiamo condiviso la necessità di combattere questa strage continuità". Lo ha affermato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Alcune decisioni sono state prese stasera ed altre nei prossimi giorni. In particolare - ha aggiunto - si è deciso di costruire una banca dati centrale per gli infortuni che ad oggi non c’è". Per quel che riguarda le sanzioni, il governo si è impegnato "a deliberare con decreto la sospensione del posto di lavoro dove ci sono mancanze per la sicurezza". Inoltre è stato stabilito di "avviare un percorso importante per formazione con la Conferenza delle Regioni e di accelerare l’assunzione di 2 mila ispettori", ha concluso. (Rin)