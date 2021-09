Cile: governo annuncia fine stato di eccezione a partire dal 1 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile aveva già annunciato anche un alleggerimento dei requisiti per l'ingresso di stranieri non residenti e delle misure di isolamento obbligatorie nel contesto della pandemia Covid-19 sempre a partire dal primo ottobre. Le nuove disposizioni permettono l'entrata in Cile a stranieri non residenti con vaccinazione anti-Covid completa e test pcr negativo. Richiesto l'obbligo di isolamento di 5 giorni (contro i 7 giorni attuali) in un domicilio dichiarato (contro l'attuale obbligo di soggiorno in hotel) e un'assicurazione medica per un minimo di 30 mila dollari. Il governo ha inoltre autorizzato la ripresa dei voli internazionali anche negli aeroporti di Iquique e Antofagasta, oltre che dallo scalo della capitale Santiago. Per ottenere il passaporto verde per circolare liberamente all'interno del paese gli stranieri dovranno convalidare il proprio certificato di vaccinazione attraverso la pagina online del governo. (Abu)