Fisco: De Lise (Ungcdec), commercialisti al servizio del futuro del Paese

- "I giovani dottori commercialisti scendono in campo per il futuro dell'Italia. In questo anno e mezzo di pandemia la categoria ha dimostrato di essere il centro nevralgico di ogni attività economica del Paese: senza i commercialisti, uscire dalla crisi economica sarebbe stata pura utopia. Adesso, però, vogliamo essere protagonisti: crediamo che sia arrivato il momento di rompere vecchi paradigmi e ascoltare chi è in grado di offrire rinnovate competenze. È arrivato, cioè, il momento di mettere i giovani commercialisti al centro delle scelte economiche e fiscali in un periodo in cui l'Italia è chiamata a programmare il futuro. Il Congresso Nazionale certificherà come le nuove generazioni abbiano capacità tecniche e volontà propositiva. E confermerà una volta di più l'importanza del professionista al servizio del tessuto produttivo del Paese". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il Congresso nazionale 2021 dell'Unione 'I giovani commercialisti protagonisti della ripartenza, tra ripresa economica e presidio di legalità'. (Ren)