Ambiente: Mazzoncini (A2A), cultura individuale essenziale per decarbonizzazione e mobilità

- Una cultura della mobilità che spinga le persone a viaggiare in maniera decarbonizzata “è molto importante: non c’è dubbio che la propensione individuale ad aiutare il pianeta sia una componente essenziale, e si tratta di un traguardo raggiungibile se lavoriamo insieme”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, alla presentazione del suo libro “Inversione a E” . “L’energia che arriva dal petrolio è talmente comoda che ci ha impigrito negli ultimi decenni, e abbiamo estratto risorse dalla terra che mandate di colpo nell’atmosfera provocano effetti che conosciamo bene: non abbiamo un problema di quantità di energia visto che quella che ci arriva dal sole è pressoché infinita, ma di avere macchine che ci consentano di catturarla”, ha spiegato, sottolineando la necessità di fare di più sul fronte dell’economia circolare. (Rin)