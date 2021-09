Afghanistan: "Italiastatodidiritto", serve esercito Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla "catastrofe umanitaria in Afghanistan bisogna modificare l'attuale scenario della politica europea: quanto succede a Kabul dev'essere una lezione per il futuro dell'Europa". Lo ha detto Guido Camera, presidente di "Italiastatodidiritto", intervenendo al dibattito "Esportare lo Stato di diritto se non ora, quando? Il futuro della politica estera europea dopo il caso Afghanistan", con la senatrice Emma Bonino, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, l'eurodeputato Sandro Gozi. I giuristi di "Italiastatodidiritto" sono convinti che "anche per garantire i diritti umani e lo Stato di diritto, inteso come separazione di poteri e pluralismo, l'Europa deve avere la capacità di darsi un'identità. Il tema di cui discutiamo è la politica estera europea, in particolare il futuro della politica estera e come possa essere cambiata per garantire un ruolo internazionale all'Europa. Pensiamo che l'Unione europea, per dare concretezza alla sua azione politica debba dotarsi di un esercito comune". (Com)