Lombardia: Magoni, ad agosto 2021 turismo in costante miglioramento

- In occasione della "Giornata Mondiale del Turismo" l'assessore regionale in Lombardia al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni comunica che, secondo i primi dati provvisori dei flussi turistici, stimati da Polis, nell'agosto 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, in Lombardia si registra un incremento di presenze di turisti italiani dell'8,4 per cento. "In attesa di avere un quadro generale e definitivo, i primi numeri a nostra disposizione sono incoraggianti: c'è voglia di Lombardia, in particolare di luoghi all'aria aperta come laghi e montagne" dichiara l'assessore. "La nostra attenzione non deve però calare. Ai protocolli di sicurezza devono essere affiancate regole e sostegni che permettano al comparto di ripartire e soddisfare la domanda turistica, soprattutto in vista della stagione invernale" ha concluso Magoni. (Com)