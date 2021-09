Balcani: Pettarin (Coraggio Italia) e De Carlo (FdI), vergognoso rallentare oblio di Tito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'ex Jugoslavia, Slovenia in testa, desiderano dimenticare l'orrore che ancora rappresenta nella coscienza popolare il ricordo del Maresciallo Tito. Lo dichiarano in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin e il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. "È doveroso da parte dell'Unione europea tutelare ogni tentativo di relegare all'oblio la figura del maresciallo e di abbracciare i valori del mondo occidentale, di libertà e pace, soppressi durante il periodo della dittatura jugoslava", proseguono il deputato ed il senatore". "Ancora oggi però - osservano -, purtroppo, ci sono luoghi a cui questo processo di adesione ai valori occidentali, anche attraverso la rimozione di intitolazioni di strade e piazze, o addirittura di anacronistiche onorificenze, viene negato. L'ultimo episodio è avvenuto nel paese di Radenci, in Slovenia, dove la Corte Costituzionale ha sospeso il decreto per la ridenominazione di Via Tito in Via dell'Indipendenza Slovena, nonostante il voto favorevole del consiglio comunale. L'Unione Europea deve tutelare ogni tentativo di dimenticare i totalitarismi sanguinari del passato come quello del Maresciallo Tito e l'Italia, dal canto suo, dovrebbe il più presto possibile prendere in esame la proposta di legge che, insieme ad altri colleghi, abbiamo predisposto per far rimuovere l'onorificenza che la nostra Repubblica ancora riconosce al dittatore".(Com)