Roma: Raggi, da Regione Lazio nessun piano per risolvere problema cinghiali

- In questi giorni si parla della questione cinghiali a Roma. "Ci sono giornali, talk show che affrontano questo tema. Anche Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque ne ha parlato ribadendo che questo problema non riguarda solo la nostra città, ma tutto il Paese. Ci sono Regioni che hanno presentato dei piani efficaci per il contenimento dei cinghiali, ma tra queste non c’è la Regione Lazio. Cosa ha fatto Zingaretti in questi 5 anni per mettere un freno a questo problema? Nulla". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Non mi stancherò mai di dirlo: la gestione della fauna selvatica e quindi anche dei cinghiali spetta alla Regione Lazio. Deve trovare al più presto una soluzione. Recentemente ho anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica per sollecitare una risposta - aggiunge Raggi -. In campagna elettorale il tema dei cinghiali diventa uno strumento per attaccarmi: è inaccettabile. È giusto invece che i cittadini sappiano di chi è la responsabilità". (Rer)