﻿Alitalia: Fassina (Leu), Fico richiami governo a rispetto Parlamento

- Il presidente della Camera Roberto Fico "deve richiamare il governo al rispetto del Parlamento. È inaccettabile che il ministro Franco continui a rifiutarsi di venire in audizione in Parlamento su Alitalia e invii la sua vice. Grande rispetto e stima per la viceministra Castelli, ma il Parlamento deve interloquire con chi ha partecipato alle discussioni con la Commissione europea e sia in grado di motivare le ragioni delle insostenibili condizioni imposte per l'avvio di Ita. Vorremmo evitare di dover ascoltare un'inutile lettura di informazioni già disponibili sui media, come avvenuto a Luglio scorso con l'allora sottosegretario Durigon, impossibilitato a rispondere alle nostre domande in quanto privo degli elementi necessari". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "È, inoltre, inaccettabile fissare l'audizione al 5 ottobre, una data nella quale non potremmo che prendere atto delle violazioni delle leggi compiute dal management di Ita nelle assunzioni, prosegue il deputato di Liberi e uguali. Infine, il Parlamento deve avere accesso, prima dell'audizione del ministro Franco, alla Decisione della Commissione europea e al piano industriale di Ita. Come possiamo convertire un decreto legge contenente norme per l'attuazione della richiamata Decisione europea senza conoscerla? Il presidente Fico, dopo l'umiliante seduta di giovedì scorso alla Camera, deve garantire il rispetto delle prerogative riservate ai parlamentari dalla Costituzione. Non è un punto rituale: è in gioco la vita di oltre 10.000 famiglie", conclude Fassina.(Com)