Quirinale: Mattarella riceve cinque nuovi ambasciatori

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi ambasciatori: Taalai Bazarbaev, Kirghizistan; Monika Schmutz Kirgoz, Svizzera; Efrén Arnoldo Bernal Chévez, El Salvador; Willem Alexander Van Ee, Paesi Bassi; Pierre-Emmanuel De Bauw, Belgio. Lo riferisce il Quirinale in una nota. Era presente agli incontri la vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni.(Com)