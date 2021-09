Usa: vicesegretaria di Stato Sherman in visita in Svizzera, Uzbekistan, India e Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman si recherà a Ginevra il prossimo 29 settembre per guidare una delegazione statunitense al Dialogo bilaterale sulla stabilità strategica Usa-Russia che si terrà il 30 settembre. Lo, riferisce una nota del dipartimento di stato Usa. Sherman Sarà affiancata dal sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale Bonnie Jenkins. Le due delegazioni si sono incontrate l'ultima volta a Ginevra il 28 luglio. Il Dialogo per la stabilità strategica fa seguito all'impegno assunto dal presidente Biden e dal presidente russo Putin nella riunione di Ginevra dello scorso giugno di avere un dialogo deciso e solido che cercherà di gettare le basi per future misure di controllo delle armi e riduzione dei rischi. Successivamente Sherman si recherà a Tashkent, in Uzbekistan, dove il 4 ottobre incontrerà alti funzionari ed esponenti della società civile. Il vicesegretario Sherman sarà quindi a Nuova Delhi il 6 ottobre e a Mumbai il 7 ottobre. Sherman completerà il suo viaggio recandosi a Islamabad, in Pakistan, dal 7 all'8 ottobre per incontri con alti funzionari.(Com)