Ambiente: ambasciatore francese Masset, fondamentale appuntamento Cop26 a Glasgow

- Dietro la trasformazione ecologica dobbiamo capire quali sono i nuovi equilibri tra territori urbani e rurali. Lo ha detto l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, nel corso dell’evento “Rigenerazioni: suoli, storie, territori" , tenutosi oggi a Roma. Masset ha ricordato come a fine novembre “il pianeta ha un grande appuntamento a Glasgow”, la Cop26, dove si deve alzare “il livello delle ambizioni” nella lotta contro le emissioni, perché non abbiamo più tempo”. Per questo motivo, come ha rilevato l’ambasciatore, gli incontri organizzati nell’ambito dei “Dialoghi del Farnese” saranno dedicati al tema della transizione ecologica. Masset ha sottolineato come domani si terrà un vertice fra università italiane e francesi al Politecnico di Milano, nel contesto della preparazione della Cop26. “Il tema questa sera è ‘rigenerazioni’, che condensa le sfide che dobbiamo intraprendere”, ha proseguito l’ambasciatore. Dietro la trasformazione ecologica dobbiamo capire quali sono i nuovi equilibri tra territori urbani e rurali, ha proseguito, auspicando che si riesca sempre più a capire “come l’umanità deve gestire queste transizioni e queste sfide enormi”. (Res)