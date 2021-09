Ambiente: Monti (Edison), transizione ecologica riguarda anche cambiamento nei comportamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica che dobbiamo affrontare non riguarda solo tecnologie e investimenti, ma anche “un profondo cambiamento nei comportamenti”. Lo ha affermato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, intervenendo all’evento “Rigenerazioni: suoli, storie, territori" che si tiene oggi a Roma all'ambasciata di Francia nell'ambito dei "Dialoghi del Farnese". Come cittadini, dobbiamo cambiare il modo di vedere i consumi di energia, con un ruolo importante rivestito in questo senso anche dall’industria e dai servizi, ha detto Monti. L’ad di Edison ha ricordato come questa settimana a Milano si discuterà di questo tema con gli eventi della pre Cop-26 che coinvolgono i giovani, “perché la transizione ecologica deve essere inclusiva e alla portata di tutti”.(Res)