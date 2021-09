Ambiente: mobilità sostenibile, presentato oggi il libro “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini (A2A)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la mobilità una delle principali e più difficili sfide per la decarbonizzazione degli anni a venire per i governi e per i cittadini di tutto il mondo: un’inversione di tendenza radicale e globale, una “rivoluzione” delle politiche dei singoli Paesi e delle abitudini del quotidiano di tutti noi, accompagnate da straordinarie innovazioni tecnologiche come la mobilità elettrica, la guida autonoma e la MaaS (Mobility as a service). È da questo presupposto che nasce l’idea di “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini, professore del Politecnico di Milano e amministratore delegato di A2A, edito da Egea. Arricchito da un saggio a cura di Filippo Santoni de Sio, professore associato di Etica della tecnologia all’Università di Delft (Olanda) , dal titolo “Per un’etica dei trasporti”, il volume analizza gli attuali limiti del settore proponendo tecnologie e scenari che traguardano la possibilità di decarbonizzare trasporti senza impatti rilevanti sul tessuto socio-economico e si rivolge sia al decisore politico, cui spetta creare le condizioni infrastrutturali adeguate perché tale passaggio possa concretizzarsi, sia al cittadino che con le proprie scelte e i propri comportamenti quotidiani può contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità in tema di spostamento sul territorio. (segue) (Com)