Ambiente: mobilità sostenibile, presentato oggi il libro “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini (A2A) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La volontà di scrivere questo libro è nata dalla necessità di immaginare un futuro per i nostri figli che non esisterà senza una decisa spinta alla decarbonizzazione, un futuro cui anche il settore della mobilità può e deve contribuire: ho unito la profonda conoscenza del settore della mobilità e la passione fortissima per i temi della sostenibilità, che mi hanno portato recentemente a guidare A2A, una delle aziende protagoniste della transizione ecologica”, ha commentato Mazzoncini, aggiungendo che elettrificazione dei consumi, sviluppo delle rinnovabili e delle reti, economia circolare e tutela dell’ambiente sono temi collegati alla mobilità sostenibile e obiettivi di business per il Gruppo. “L’accresciuto sforzo di molti Paesi per la lotta contro il cambiamento climatico è evidente: l’Unione europea è impegnata nella transizione green e tramite il Quadro 2030 per l’energia e il clima ha definito le sue intenzioni di ridurre le emissioni di gas serra del 40 per cento rispetto al 1990”, ha continuato, aggiungendo che la decade che ci aspetta “sarà decisiva e dobbiamo concentrare le nostre forze su tre differenti livelli di azione: decisioni della politica, scelte individuali e orientamento del business”. (segue) (Com)