Ambiente: mobilità sostenibile, presentato oggi il libro “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini (A2A) (3)

- Alla luce dei principali macro trend globali e del loro potenziale impatto sul pianeta in termini di sostenibilità, si legge in una nota, il libro illustra quali scelte energetiche e ambientali possano concretamente indirizzare l’umanità verso un futuro a emissioni zero, verso un cambio di paradigma, provando a smontare le teorie dei molti detrattori scettici sulla possibilità di viaggiare in neutralità di CO2. Il libro mette in evidenza come l’energia esistente in natura (quella prodotta da sole, vento e acqua), se rapportata alle possibilità di consumo dell’umanità, è sostanzialmente infinita: le fonti rinnovabili sono “democratiche, utilizzabili in ampie regioni del pianeta grazie a tecnologie sempre più avanzate che consentiranno di disporre di fonti di energia proprie e autonome: liberarsi dalle fonti fossili renderà il pianeta migliore”. Un’attenzione particolare è poi dedicata al settore della mobilità, che nei suoi consumi impiega più del 90 per cento di petrolio emettendo un quarto delle emissioni globali. Con un focus sul settore, prosegue la nota, l’autore individua tre livelli di intervento per la decarbonizzazione del comparto: infrastrutture, mezzi e servizi. Per quanto riguarda le infrastrutture, progetti recenti “mostrano come sia possibile dirigersi verso la decarbonizzazione partendo dalla rivoluzione delle fondamenta della mobilità, vale a dire dalle infrastrutture: Hyperloop ad esempio è una prima opzione di come sia possibile spostare una buona fetta del trasporto aereo, difficilmente elettrificabile, verso una soluzione terrestre a levitazione magnetica”. (segue) (Com)