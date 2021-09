Ambiente: mobilità sostenibile, presentato oggi il libro “Inversione a E”, il libro di Renato Mazzoncini (A2A) (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel libro viene poi sottolineato come la maggior parte delle vetture debba abbandonare l’impiego di fonti fossili adottando il vettore elettrico, il cui sviluppo trova ancora forti limitazioni legate all’elevato costo delle batterie. Il progresso tecnologico, prosegue la nota, ha consentito l’accesso a contenuti e servizi resi disponibili da numerose piattaforme digitali, e lo stesso processo sta interessando il mondo della mobilità con la possibilità di rispondere ai bisogni di mobilità con l’accesso a servizi collettivi e condivisi: questi saranno sempre più competitivi grazie a i grandi aggregatori di applicazioni che consentono di individuare soluzioni integrate e ottimali. Infine, prosegue la nota, i trend che oggi caratterizzano la mobilità prefigurano una vera e propria rivoluzione, il cui impatto occupazionale non va tralasciato. “Tramite investimenti mirati, è possibile salvaguardare l’occupazione e garantire una transizione giusta per tutti: in tal senso sarà necessario sviluppare un mercato europeo che sia in grado di produrre, al suo interno, il novanta percento delle vetture vendute nel Vecchio Continente, inclusa la necessaria produzione di batterie”, si legge nel documento. (Com)