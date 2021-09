Turchia: Erdogan, abbiamo deciso di ratificare l'Accordo di Parigi sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ratificherà l’Accordo sul clima di Parigi e completerà il percorso prima del vertice della Cop-26 in programma a Glasgow dal primo al 12 novembre. Lo ha annunciato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso alla nazione. "Avremo completato il processo di ratifica prima del vertice sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow a novembre", affermato Erdogan. "Prepareremo e realizzeremo tutti i nostri programmi di sviluppo a medio e lungo termine sotto la guida della trasformazione strutturale richiesta dalla rivoluzione dello sviluppo verde", ha affermato il presidente turco. "L'economia della Turchia si sta rapidamente muovendo verso il posto che merita, lasciandosi alle spalle la crisi derivante dalla pandemia di Covid-19 e alcune delle criticità che aveva sperimentato già in precedenza”, ha dichiarato Erdogan. "Spero che porteremo la rivoluzione dello sviluppo verde nella nostra nazione in Turchia, che ha implementato molte rivoluzioni silenziose", ha aggiunto il presidente turco. "Come in tutte le altre questioni, anche in questo caso la Turchia sarà dalla parte degli oppressi e delle vittime del cambiamento climatico", ha dichiarato Erdogan.(Res)