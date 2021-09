Milano 2021: Bernardo, giorgetti grande politico, non credo mancanza di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stimo Giorgetti, l'ho conosciuto per altri motivi non politici. È una persona di grande intelligenza, è un grande politico. Non credo che si tratti di una mancanza di fiducia - ha aggiunto -, diciamo tutti la stessa cosa: dobbiamo vincere al primo turno. Se cambierà qualcosa ne prenderemo atto e andremo avanti con molta umiltà. Puntiamo a convincere gli indecisi che sono il 45 per cento del totale a Milano e a vincere". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra al Comune di Milano, Luca Bernardo, intervenendo alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale della Lega, nel quartiere milanese di Niguarda commentando la dichiarazione del ministro Giancarlo Giorgetti secondo il quale il candidato sindaco del centrosinistra, Giuseppe Sala, vincerebbe al primo turno. (Rem)