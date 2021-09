Lombardia: delegazione della Repubblica Dominicana in visita al palazzo della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Repubblica Dominicana è stata ricevuta oggi, a Palazzo Lombardia, dall'assessore regionale all'autonomia e cultura Bruno Galli e dal sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi. L'incontro ha permesso di approfondire le possibilità di collaborazioni future e di stesura di un protocollo di intesa tra il Governo della Repubblica Dominicana e Regione Lombardia, indirizzato all'organizzazione in sinergia di eventi culturali e mostre. "Si è trattato di un incontro molto interessante e proficuo, ricco di idee per scambi culturali e collaborazioni future", hanno chiarito a fine visita i due esponenti della Giunta lombarda. La delegazione della Repubblica Dominicana, era guidata dal ministro della cultura Carmen Heredia con la partecipazione del viceconsole del consolato generale della Repubblica Dominicana a Milano Joaquin Taveras. (Com)