Guidonia: Battilocchio(FI), bentornata Arianna Cacioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Arianna Cacioni, consigliere comunale a Guidonia, è ufficialmente tornata in Forza Italia, annunciandolo nel corso di un incontro in cui era presente il nostro coordinatore nazionale, Antonio Tajani, il mio vice Stefano Sassano ed il coordinatore locale, Maurizio Massini". Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Civitavecchia del movimento azzurro. "Guidonia Montecelio è la prima città per numero di abitanti di tutta la Provincia di Roma - aggiunge - e la nostra azione, con Arianna, sarà ora ancora più incisiva. Prima della pausa estiva avevamo salutato l'ingresso in Forza Italia di oltre 50 amministratori locali della Provincia di Roma. Ora questo percorso prosegue e si rafforza. Dopo le amministrative presenteremo nuovi rinforzi della squadra sul territorio. Forza Italia continuerà la sua azione proattiva e propositiva nel contesto della coalizione di centrodestra che deve rappresentare sempre più un progetto credibile ed affidabile per il buongoverno dei territori". (Com)