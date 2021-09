Azerbaigian: a Roma commemorazione per caduti durante conflitto del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pensiero del popolo azerbaigiano "oggi va ai suoi martiri", come ha ricordato l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, durante le iniziative svolte in occasione del Giorno della Memoria, il 27 settembre, per commemorare le vittime della "Guerra patriottica" di 44 giorni dello scorso autunno. Per l'occasione sono stati organizzati due momenti di ricordo a Roma, presso il Centro islamico culturale d'Italia-Grande Moschea e presso la Chiesa di Santa Maria della Mercede. Tali eventi, oltre a rappresentare dei momenti di commemorazione per i martiri azerbaigiani, hanno simboleggiato anche la natura multiculturale del Paese, là dove gli stessi martiri azerbaigiani, che hanno sacrificato la propria vita per la liberazione della patria, sono espressione delle diverse confessioni che in Azerbaigian vivono in pace ed armonia da secoli. (segue) (Com)